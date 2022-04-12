Делом о нападении автохамов на пенсионера в Ставрополе займется СК

В Ставропольском крае на автохамов, избивших пенсионера за сделанное им замечание, заведено уголовное дело. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как сообщает newstracker.ru, конфликт произошел из-за того, что двое водителей в вечернее время решили проехать по тротуару на улице 50 лет ВЛКСМ, где в этот момент гуляли пешеходы. К нарушителям обратился пожилой ставрополец, который гулял с маленькой внучкой на этом тротуаре.

После чего на раскритиковавшего автохамов пенсионера с кулаками набросился один из водителей. мужчину удалось спасти прохожим, которые вмешались в конфликт и заступились за пешехода.

По заявлению Волк, по факту произошедшего заведено уголовное дело, в рамках которого будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

При этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил направить все материалы по делу в производство СК России для наиболее непредвзятого и объективного расследования.