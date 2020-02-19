Делом готовивших теракты в Керчи подростков займутся опытные следователи

К расследованию дела несостоявшихся подростков-террористов из Керчи привлекли настоящих профи. Все обстоятельства инцидента будут выяснять следователи с большим опытом работы.

«Создана следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов», — приводит «Интерфакс» слова представителя главного управления СК РФ по Крыму Ольги Постновой.

Она добавила, что уголовное дело в отношении подозреваемых в подготовке терактов в керченских школах уже приняли к производству.

Сотрудники ФСБ на днях пресекли подготовку терактов двумя подростками в Керчи. У них дома нашли несколько самодельных бомб, начиненных болтами и гайками. Компоненты для их производства они купили в интернете. В ЦОС ФСБ сообщили, что два приятеля уже испытали эти бомбы в деле. Их жертвами стали животные.

Подростки хотели устроить бойню по примеру Владислава Рослякова, который в 2018 году открыл огонь в Керченском политехническом колледже. Тогда погиб 21 человек. Более 50 человек получили ранения.