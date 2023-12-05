Криминал 05 декабря 2023, 16:50 Делом девочки с обломками катетера возле сердца заинтересовались в СК Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о девочке с обломком катетера в теле РИА «Новости»

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Расследованием уголовного дела в отношении врачей из Пермского края, оставивших в организме недоношенной девочки обломки катетера, заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Как сообщила пресс-служба ведомства, он потребовал представить доклад о проведенной работе.

Уголовное дело против пермских врачей завели еще в 2021 году. Местная жительница родила недоношенную дочь. Чтобы ребенок набрал вес, ему поставили пластиковый катетер. Спустя сутки он порвался. Куски трубки остались в вене, а кровь вынесла их в легочную артерию. Таким образом пластиковые осколки оказались в непосредственной близости к сердцу.

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Местные следователи завели уголовное дело о некачественном оказании медицинской помощи. Однако мать пострадавшей девочки, спустя два года через СМИ пожаловалась, что никаких действий от правоохранителей так и не дождалась.

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального главка СК Денису Головкину представить подробный доклад о ходе и результатах расследования.