Дело завели против «Свидетелей Иеговы»* в Москве

Больше года члены экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* собирались в квартире на улице Челюскинской в Москве, изучали религиозную литературу и вербовали новых участников. Нескольких руководителей и сторонников движения задержали. Следователи завели дело.

По версии следствия, адепты и руководители управленческого центра «Свидетелей Иеговы»* в России собирались на конспиративной квартире на севере Москвы, изучали религиозную литературу и другие источники по пропаганде этого учения и вербовали новых участников. Они были в курсе, что организацию в России признали экстремистской и запретили.

Нескольких человек уже задержали и возбудили дело. Их привезут в СК на допрос.

Сейчас следователи совместно с полицейскими, сотрудниками ФСБ и при поддержке Росгвардии проводят обыски в Москве и еще 20 регионах России по этому делу.

* «Свидетели Иеговы» — запрещенная в России экстремистская организация.