Дело завели после уничтожения Украиной погранпункта ФСБ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту разрушения пограничного пункта в Ростовской области, который подвергся обстрелам с территории Украины. Об этом сообщили на сайте СК.

Согласно данным следствия, около 09:50 с территории Украины неизвестные открыли огонь по приграничной территории Неклиновского района Ростовской области. Обстрелы велись из артиллерийского вооружения. Один из снарядов попал на участок в районе хутора Щербаково, находящегося в 150 метрах от границы РФ с Украиной.

Служебное помещение, используемое сотрудниками Погрануправления ФСБ по Ростовской области, также попало под огонь. В результате обстрела оно было уничтожено.

В связи с этим СК завел дело по уголовной статье «Покушение на убийство общеопасным способом».

На месте работают сотрудники центрального аппарата СК. Обстоятельства выясняются.

Также возбудили уголовное дело по фактам обстрелов населенных пунктов в ДНР и ЛНР со стороны ВСУ, которые велись в течение суток. В результате в Донецке погиб мирный житель, также жертвой стал житель села Пришиб в ЛНР.

Военные ЮВО и пограничники ФСБ в понедельник также уничтожили пятерых украинских диверсантов и подбили две боевые машины пехоты ВСУ, нарушившие госграницу РФ.

Глава ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник в понедельник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость народных республик.