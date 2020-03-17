Дело завели после случая с ожогами ребенка из-за сухого льда

Ведущая дня рождения решила показать трюк с сухим льдом. Она высыпала вещество на голову четырехлетнему малышу, и тот получил ожоги. Московские следователи завели уголовное дело и начали расследование.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

Как выяснили следователи, детский праздник проходил 14 марта 2020-го. Во время мероприятия аниматор использовала кипяток и сухой лед, из-за чего пострадал ребенок. Мальчика с ожогами отправили в одну из больниц города.

Ранее источник «360» рассказал, что инцидент произошел на дне рождения, когда ведущая праздника устроила показ фокусов. Девушка вылила сухой лед на голову малышу. В итоге у четырехлетнего ребенка появились ожоги первой и второй степеней 7% головы и лица. Сухой лед не такой безвредный, как может показаться. Об опасностях этого вещества и мерах предосторожности можно прочитать в материале «360».

В конце февраля в Москве отмечала свой день рождения известная блогерша Екатерина Диденко. Праздник превратился в скандальную историю после того, как на нем погиб муж виновницы торжества. Валентин бросил в бассейн 25 килограммов сухого льда. Он сам и двое гостей задохнулись углекислым газом и утонули.