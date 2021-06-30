Дело завели после появления вертолета на пляже в Татарстане. Владельцем транспортного средства назвали экс-депутата

Уголовное дело завели на пилота вертолета, который приземлился на пляже в татарской Лаишеве. Приволжская транспортная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

Казанское линейное управление МВД на транспорте завело уголовное дело в отношении пилота вертолета, посадившего транспортное средство на одном из пляжей Татарстана, по статье УК РФ «Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщил ТАСС.

«По данному факту Татарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — заявили в транспортной прокуратуре.

Исполняющий обязанности приволжского транспортного прокурора следит за ходом предварительного расследования. Также он ознакомится с результатами проверки.

В соцсетях 26 июня появилось видео с посадкой вертолета на пляже с отдыхающими. Через некоторое время вертолет улетел. Как написал Telegram-канал Mash Iptash, собственником транспортного средства является бывший депутат пермского отделения ЛДПР Ильяс Гимадутдинов. Robinson R44 Raven I официально принадлежит его брату Салавату.