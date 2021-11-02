Дело завели после появления трупа у здания мэрии Тимашевска

В Краснодарском крае завели уголовное дело после появления тела женщины на носилках у здания мэрии Тимашевска. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона написало РИА «Новости».

По версии ведомства, 30 октября мужчина доставил тело 64-летней женщины в морг для того, чтобы установить причину смерти. Но в морге отказались принимать тело якобы ввиду отсутствия нужного сотрудника, сославшись также на выходной день. Уже на следующее утро тело на носилках принесли к здании мэрии. В прокуратуре отметили, что с родственниками покойной такой шаг не обсуждался. Однако после произошедшего тело все же забрали в морг.

Тело женщины принес к зданию городской администрации ее сын. Труп был накрыт. Мужчина объяснил, что не придумал иного выхода из ситуации, потому что в морге отказались принять тело.

СМИ писали, что при морге с некоторых пор работает похоронный дом, который обслуживает только клиентов конкретной фирмы, а сами услуги стоят гораздо дороже, чем в среднем на рынке.