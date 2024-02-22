Криминал 22 февраля 2024, 00:38 Дело завели на жителя Новороссийска после его попытки задушить фельдшера скорой Прокуратура: на Кубани завели дело после нападения на фельдшера скорой РИА «Новости»

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В отношении жителя Новороссийска, который душил фельдшера скорой помощи и сломал ему палец, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, 17 феврали прохожие заметили на улице пьяного человека и вызвали бригаду медиков. Скорая прибыла на место и оказала необходимые реанимационные мероприятия. Нетрезвый житель оказался недоволен медпомощью.

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«Демонстрируя свое неуважение к фельдшеру бригады скорой медицинской помощи, схватил последнего за горло, а также в ходе возникшего конфликта причинил телесные повреждения», — рассказали в прокуратуре.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи установят обстоятельства произошедшего и примут меры для сбора доказательной базы. К ответственности привлекут ранее судимого жителя Новороссийска.

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