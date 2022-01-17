Дело завели на тренера за домогательства к несовершеннолетним футболисткам

Костромские правоохранители задержали тренера женского футбольного клуба «Пантера». Мужчину подозревают в домогательствах к несовершеннолетним спортсменкам.

«Задержан мужчина, который подозревается в совершении преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело, обвинение еще не предъявлено», — привел ТАСС слова представителя пресс-службы СУ СКР по Костромской области.

Собеседник агентства уточнил, что потерпевшие спортсменки занимались в футбольном клубе «Пантера».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» написал, что несколько воспитанниц костромской «Пантеры» обвинили главного тренера клуба в домогательствах. По словам девочек, с 2020 года они были в очень близких отношениях с тренером. До своей работы в ФК мужчина был учителем физкультуры.

На домогательства со стороны тренера пожаловались три футболистки в возрасте от 15 до 16 лет. После разговора со следователями мужчину задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители продолжают расследовать дело.