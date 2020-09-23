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    23 сентября 2020, 12:06

    Дело завели на сотрудников ИК-2 в Дагестане, откуда сбежали заключенные

    Наза Салех Захи

    Уголовное дело открыто на сотрудников исполнительной колонии № 2 в Дагестане из-за побега шести заключенных. Они сделали подкоп, о котором представители УФСИН узнали слишком поздно.

    Дело заведено о ненадлежащем исполнении обязанностей ее сотрудниками. Об этом сообщило РИА «Новости». Ранее сообщалось о служебной проверки во ФСИН.

    То, что побег состоялся, стало известно поздно вечером 22 сентября. Тогда в ИК-2 прошел обход территории, и сотрудники ФСИН заметили подкоп.

    Убежали Рашид Аминов, Шамиль Бойматов, Махмадрасул Машрабов, Магомед Абдулакадиров, Нажмудин Ахмеднабиев и Магди Мириев. Четверо из них осуждены за наркотические преступления, еще двое — за убийства.

    По неподтвержденным данным, подземный тоннель заключенные делали в течение года. Сейчас их ищут по всей республике, разосланы ориентировки. В исправительную колонию № 2 в поселок Шамхал прибыл начальник УФСИН России по Республике Дагестан Андрей Поляков.

    Новости SMI.FM