Дело завели на сотрудников ИК-2 в Дагестане, откуда сбежали заключенные

Уголовное дело открыто на сотрудников исполнительной колонии № 2 в Дагестане из-за побега шести заключенных. Они сделали подкоп, о котором представители УФСИН узнали слишком поздно.

Дело заведено о ненадлежащем исполнении обязанностей ее сотрудниками. Об этом сообщило РИА «Новости». Ранее сообщалось о служебной проверки во ФСИН.

То, что побег состоялся, стало известно поздно вечером 22 сентября. Тогда в ИК-2 прошел обход территории, и сотрудники ФСИН заметили подкоп.

Убежали Рашид Аминов, Шамиль Бойматов, Махмадрасул Машрабов, Магомед Абдулакадиров, Нажмудин Ахмеднабиев и Магди Мириев. Четверо из них осуждены за наркотические преступления, еще двое — за убийства.

По неподтвержденным данным, подземный тоннель заключенные делали в течение года. Сейчас их ищут по всей республике, разосланы ориентировки. В исправительную колонию № 2 в поселок Шамхал прибыл начальник УФСИН России по Республике Дагестан Андрей Поляков.