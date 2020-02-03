Дело завели на москвичку, посадившую за руль каршеринга ребенка

Нетрезвая девушка взяла машину в каршеринг и отправилась кататься по Москве. Во время поездки она дала порулить маленькому ребенку. Полицейские проверили информацию и завели уголовное дело.

Следователи выяснили, что 25-летняя девушка ехала по городу на каршеринговом автомобиле 25 января. Она была пьяна и посадила за руль малыша, а на заднем сидении был еще один ребенок. Сюжет о случившемся показали на федеральных каналах, после чего полиция начала проверку.

На девушку завели дело о вовлечении несовершеннолетнего в ситуацию, представляющую опасность для жизни. Сейчас ее разыскивают правоохранители, а все обстоятельства еще выясняются, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

В конце января зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил запретить водителям пользоваться любыми гаджетами за рулем. Сейчас под запрет попадают только смартфоны, но депутат хочет, чтобы в список внесли планшеты, умные часы и другие девайсы. По его мнению, такие меры помогут уменьшить число аварий.