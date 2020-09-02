Дело возбудили в отношении тюменца, купившего права за 15 тысяч рублей

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Тюмени, который купил водительское удостоверение за 15 тысяч рублей. Сотрудники ГИБДД задержали мужчину в поселке Богандинский.

«В ходе проверки документов у инспекторов Госавтоинспекции возникло подозрение, что автолюбитель предъявил поддельное водительское удостоверение», — уточнили в ведомстве.

Водитель объяснил, что заказал документ в Сети, так как права были необходимы ему для работы. По итогам разбирательств было возбуждено дело о подделке документов, сообщил сайт Ura.ru.

Тюменцу грозит наказание в виде лишения свободы на период до одного года.