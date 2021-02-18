Дело возбудили против женщины, потратившей маткапитал на свои цели

Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Владимирской области, которая потратила материнский капитал на свои цели. Ей инкриминирована статья УК РФ о мошенничестве в крупном размере, написал «Царьград».

Следователи установили, что женщина умышленно предоставила недостоверные сведения о намерении приобрести жилье для себя и троих малолетних детей. Она заключила договор купли-продажи недвижимости, но потом продала ее.

Пенсионный фонд РФ является пострадавшей стороной в этом деле. Ему был причинен ущерб в размере 428 000 рублей. Гражданке грозит наказание в виде штрафа размером 100-500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до шести лет.