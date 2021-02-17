Дело возбудили против зауральца из-за экстремистских призывов в соцсети

Уголовное дело возбудили в отношении 49-летнего жителя Курганской области за его экстремистские комментарии в соцсети «ВКонтакте», написал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

По информации следователей, в период с 2018 по 2019 год зауралец писал экстремистские комментарии к фотографиям. Мужчина публично призывал «к осуществлению насильственных и враждебных действий» в отношении представителей российской власти. Сейчас по делу проводятся следственные действия.