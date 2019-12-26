Дело возбудили против школьника, напавшего на учительницу с молотком

Подросток в Екатеринбурге подкараулил свою учительницу русского языка и литературы и атаковал ее с молотком. Следователи возбудили против 15-летнего школьника уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство».

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, сотрудники ведомства сейчас допрашивают участников и свидетелей конфликта и изучают условия воспитания агрессивного подростка. Инцидент произошел 25 декабря 2019 года около 08:00 на улице Севастопольской в Екатеринбурге. Школьник напал на женщину из-за личной неприязни. Жертва смогла за себя постоять. Пострадавшую обследовали медики — она не получила никаких серьезных повреждений.

Ранее СМИ сообщили, что нападение — это якобы месть девятиклассника педагогу за плохие оценки. Директор школы № 24 Екатеринбурга, где работает учительница и учится подросток, рассказал «360» об участниках потасовки. По словам собеседника, мальчик всегда был неконфликтным и спокойным, а педагог — настоящий профессионал. Женщина отработала в этой школе около 30 лет.