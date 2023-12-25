Криминал 25 декабря 2023, 14:29 Дело возбудили против мужчины за поножовщину в московском метро МВД: уголовное дело завели на мужчину за поножовщину в вагоне московского метро Фото: МВД Медиа

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В отношении 24-летнего москвича завели уголовное дело по статье о хулиганстве после того, как он порезал пассажира в вагоне метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, 24 декабря, примерно в 15:00, в поезде, двигавшемся от станции «Китай-город» к станции «Пушкинская» на Таганско-Краснопресненской линии метро пьяный пассажир вступил в конфликт с двумя мужчинами. Ссора закончилась дракой.

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Подозреваемый извлек предмет, напоминающий нож, и начал угрожать окружающим. Пассажиры попытались отобрать у него опасный предмет, из-за чего один из них получил резаную рану на руке. Пострадавшего осмотрели медицинские работники, его здоровью ничего не угрожает. Изъятый предмет отправили на экспертизу, а агрессора задержали.

«Возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе МВД.

На прошлой неделе другой мужчина ударил ножом знакомого в вагоне метро. Пострадавшего доставили в больницу.