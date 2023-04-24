Криминал 24 апреля 2023, 10:38 Дело возбудили после обнаружения тела новорожденного на юго-востоке Москвы Следком возбудил дело после обнаружения тела новорожденного на станции Андроновка РИА «Новости»

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного мальчика в электричке на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи начали производство по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

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«Криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, изучают записи камер видеонаблюдения. Проводится комплекс мер, направленных на установление личности матери младенца, назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в ведомстве.

На теле младенца были ножевые ранения в области шеи, во рту у него обнаружили сверток бумаги, препятствовавший свободному дыханию.

Утром в понедельник, 24 апреля, тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в санитарном узле электропоезда «Ласточка».