Криминал 15 марта 2024, 10:45 Дело возбудили после обнаружения тела младенца в Новосибирской области СК: уголовное дело возбудили в Новосибирской области по факту смерти младенца РИА «Новости»

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В Новосибирской области мать убила своего новорожденного ребенка. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Следствие установило, что в конце февраля женщина родила ребенка. Она положила новорожденную девочку в ведро и вынесла на мороз. В понедельник, 11 марта, было обнаружено тело ребенка без признаков жизни.

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Следователи назначили комплекс необходимых экспертиз. Оперативники уже допросили подозреваемую, ее родственников и соседей. Специалисты сейчас устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее на мусорном полигоне на Камчатке нашли тело младенца. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей.