15 сентября 2023, 17:49
Дело возбудили из-за незаконной миграции на северо-западе Москвы
СК возбудил уголовное дело из-за незаконной миграции на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы, на улице Генерала Белобородова, выявили незаконное пребывание иностранцев. В том числе некоторые из них не имели гражданства. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.
По данным ведомства, несколько человек по предварительному сговору обеспечивали незаконное пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства в помещении.
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«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного по пункту а части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору“)», — уточнили в СК.
Следователи приступили к выяснению всех обстоятельств дела и оперативно-разыскным мероприятиям.
Ранее напавшего на отделение полиции в Нижегородской области мигранта заключили под стражу.
Следственный комитет России
Москва 2023
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