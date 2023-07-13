13 июля 2023, 18:51
Дело «вора в законе» рассмотрят в суде Москвы
СК: суд в Москве рассмотрит дело о занятии высшего положения в преступной иерархии
Мужчину в Москве обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии — «вора в законе». Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.
По данным следствия, этот статус 41-летний мужчина получил в 2012 году после убийства и покушения на убийство двух и более человек возле улицы Пресненский Вал в Москве. Из-за это Пресненский районный суд столицы приговорил его к длительному сроку заключения.
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При изучении дела сотрудники органов опросили более 20 свидетелей и привлекли к расследованию специалиста в области криминальной субкультуры. Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Ранее СК раскрыл совершенное 20 лет назад убийство свекрови ради квартиры на юго-западе Москвы.
Суд
Преступления
Москва 2023
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