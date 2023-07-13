Криминал 13 июля 2023, 18:51 Дело «вора в законе» рассмотрят в суде Москвы СК: суд в Москве рассмотрит дело о занятии высшего положения в преступной иерархии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчину в Москве обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии — «вора в законе». Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным следствия, этот статус 41-летний мужчина получил в 2012 году после убийства и покушения на убийство двух и более человек возле улицы Пресненский Вал в Москве. Из-за это Пресненский районный суд столицы приговорил его к длительному сроку заключения.

Реклама

При изучении дела сотрудники органов опросили более 20 свидетелей и привлекли к расследованию специалиста в области криминальной субкультуры. Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее СК раскрыл совершенное 20 лет назад убийство свекрови ради квартиры на юго-западе Москвы.