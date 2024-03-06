Криминал 06 марта 2024, 13:47 Дело в отношении владельцев подпольных казино передали в суд в Перми

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В Перми в суд передали дело двух владельцев подпольного казино, которые скрылись от правосудия. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Двоих мужчин обвиняют в том, что в период с 2015 по 2016 год они открыли бары, где установили игровые автоматы и устроили подпольное казино. Выручка от преступной деятельности составила около 12 миллионов рублей.

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Сразу после возбуждения уголовного дела подозреваемые сбежали, их местонахождение до сих пор неизвестно.

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