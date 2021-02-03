Дело участников вооруженного мятежа из банды Басаева направили в суд

Обвинительное заключение по делу в отношении уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края утвердили в Генпрокуратуре. Этих людей обвиняют по трем статьям УК РФ: «Участие в банде», «Участие в вооруженном мятеже» и «Посягательство на жизнь военнослужащих».

«По версии следствия, обвиняемые в августе 1999 года на территории Ботлихского района Республики Дагестан в составе одной из банд под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в вооруженном нападении на военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, в результате которого 33 человека погибли, 34 — получили ранения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Их дела направили в Южный военный окружной суд. Обвиняемых заключили под стражу. В отношении остальных членов этой банды расследование продолжается. Некоторые из них в розыске.