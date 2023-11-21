Криминал 21 ноября 2023, 13:33 Дело Треповой рассмотрят до конца года Потерпевшие потребовали от Треповой возмещения ущерба почти на 2 млн рублей РИА «Новости»

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Второй Западный окружной военный суд собирается до конца года рассмотреть уголовное дело Дарьи Треповой*, обвиняемой в теракте в петербургском кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадали десятки человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время часть потерпевших заявили в рамках рассмотрения дела в суде иски о возмещении вреда на общую сумму около двух миллионов рублей», — указал собеседник агентства.

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По данным источника, из-за резонансного дела прокурор находится под государственной защитой. Потерпевшими в результате теракта признали 84 человека. Один из них умер, но взрыв в кафе не стал результатом его смерти.

Собеседник агентства уточнил, что во время досмотра в кафе обвиняемая сильно волновалась. У нее «ходуном ходили руки». Трепова* четко понимала, куда разлетятся осколки от взрывного устройства.

«А на предложение блогера сесть рядом с ним отказалась, но при этом ей пришлось сесть на место, которое ей уступили, отодвинувшись немного от эпицентра взрыва», — добавил источник.

Первые слушания по уголовному делу прошли 15 ноября. Тогда обвиняемая частично признала свою вину. Во вторник, 21 ноября, Трепову* доставили в суд. Как сообщили «Известия», ее привезли к зданию на спецавтомобиле.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.