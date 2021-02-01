Дело сестер Хачатурян вернули в Генпрокуратуру

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство адвокатов старшей и средней сестер Хачатурян о возвращении дела в Генпрокуратуру. Об этом «360» сообщила представляющая интересы потерпевшей стороны Ольга Халикова.

Она уточнила, что ходатайство о возвращении дела подала сторона потерпевших.

«Суд указал о необходимости проведения доследственной проверки и установления значимых обстоятельств, то есть мотивов, целей, способов, а также взаимоотношения Михаила Хачатуряна с дочерьми до убийства», — сказала она.

Адвокат подчеркнула, что судья в мотивировочной части уточнил, что он не вправе проводить собственное расследование, а решение Басманного районного суда мешает рассмотрению уголовного дела по существу.

В начале декабря 2020 года Басманный районный суд Москвы своим решением отменил отказ Следственного комитета в возбуждении уголовного дела в отношении покойного Михаила Хачатуряна об истязании и сексуальном насилии в отношении дочерей. Ранее следователь отказался заводить дело в связи со смертью подозреваемого. Решение Басманного суда отменил Мосгорсуд, после чего велел устранить эти недостатки в деле.

Сторона потерпевших — сестры Михаила Хачатуряна — считают, что дочери оговаривают отца. Защита сестер считает, что проведенное расследование не полностью выявило преступные действия убитого в отношении своих дочерей.

Тело Михаила Хачатуряна нашли в доме на Алтуфьевском шоссе в конце июля 2018 года. Обвинение в убийстве предъявили его дочерям: Крестине, Ангелине и Марии. Адвокаты утверждают, что действия девушек были необходимой самообороной, так как на протяжении долгого времени они страдали от действий отца.

В августе 2020 года дело младшей сестры Марии Хачатурян выделили в отдельное производство, так как ее признали невменяемой. В конце января адвокаты девушки также подали ходатайство о возврате материалов дела прокурору.