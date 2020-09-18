Дело расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова будут рассматривать присяжные

Срочника Рамиля Шамсутдинова, который год назад расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, будут судить с участием присяжных заседателей. Его дело уже поступило во второй Восточный окружной военный суд.

«Рассматривается с участием присяжных заседателей», — говорится в документе, который опубликовали в базе данных суда.

На этой неделе военная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу Шамсутдинова. Его вручили адвокату срочника Равилю Тугушеву, который приехал в Москву. Шамсутдинов также должен получить этот документ. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО Читы.

Суд назначит дату предварительного заседания в течение двух недель.

Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по военным в забайкальской части 25 октября 2019 года. Погибли два офицера и шесть его сослуживцев. Еще два человека получили ранения. Срочника арестовали и обвинили в убийстве двух и более лиц и покушении на убийство.

В январе 2020 года Шамсутдинов написал открытое письмо, в котором попросил прощения у родных погибших и рассказал, почему решился на такой поступок.