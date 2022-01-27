Дело против избивших фигуриста Соловьева мужчин не стали прекращать

Обвинительный акт в отношении подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрий Соловьева утвердила прокуратура Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

«В прокуратуре Центрального административного округа утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении двоих 18-летних мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прокуратура не удовлетворила ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон. В ближайшее время дело направят в Тверской районный суд столицы. Обвиняемые в настоящий момент содержатся под стражей.

Фигурист Дмитрий Соловьев был избит в центре Москвы 21 декабря 2021 года. После нападения его госпитализировали. Причиной драки назван бытовой конфликт. У фигуриста диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы средней тяжести. В течение недели врачи наблюдали за ним в больнице.

Дмитрию Соловьеву 32 года, он является чемпионом Олимпийских игр 2014 года и серебряным призером Олимпиады 2018 года в командном турнире. Также в дуэте с Екатериной Бобровой он завоевал бронзовые награды чемпионата мира в танцах на льду.