Дело против Елены Батуриной прекратили, потому что не нашли ее
«Дело приостановлено до розыска обвиняемой», — сообщили РИА «Новости» в суде Элисты.
В пятницу суд Калмыкии объявил Батурину в розыск и выдал обязательство о явке. По словам адвоката Дмитрия Савочкина, человека объявляют в розыск, когда он знает о возбужденном против него уголовном деле, но не является в суд.
Савочкин рассказал, что Батурина в рамках судебного разбирательства с братом в Австрии заявила, что против Манжеева в России возбуждено уголовное дело о получении доступа к ее средствам через подделку документов. Адвокат подчеркнул, что это утверждение не соответствует действительности, в связи с чем Батурину собираются привлечь по делу о клевете.
Савочкин представляет интересы финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Эренцена Манжеева. Первым вице-президентом компании был Виктор Батурин, брат Елены Батуриной.