    30 декабря 2019, 11:15

    Дело против Елены Батуриной прекратили, потому что не нашли ее

    Юлия Булыгина

    Мировой суд Элисты временно остановил производство по делу против Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Приостановка связана с необходимостью установить ее местонахождение.

    «Дело приостановлено до розыска обвиняемой», — сообщили РИА «Новости» в суде Элисты.

    В пятницу суд Калмыкии объявил Батурину в розыск и выдал обязательство о явке. По словам адвоката Дмитрия Савочкина, человека объявляют в розыск, когда он знает о возбужденном против него уголовном деле, но не является в суд.

    Савочкин рассказал, что Батурина в рамках судебного разбирательства с братом в Австрии заявила, что против Манжеева в России возбуждено уголовное дело о получении доступа к ее средствам через подделку документов. Адвокат подчеркнул, что это утверждение не соответствует действительности, в связи с чем Батурину собираются привлечь по делу о клевете.

    Савочкин представляет интересы финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Эренцена Манжеева. Первым вице-президентом компании был Виктор Батурин, брат Елены Батуриной.