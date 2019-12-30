Дело против Елены Батуриной прекратили, потому что не нашли ее

Мировой суд Элисты временно остановил производство по делу против Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Приостановка связана с необходимостью установить ее местонахождение.

«Дело приостановлено до розыска обвиняемой», — сообщили РИА «Новости» в суде Элисты.

В пятницу суд Калмыкии объявил Батурину в розыск и выдал обязательство о явке. По словам адвоката Дмитрия Савочкина, человека объявляют в розыск, когда он знает о возбужденном против него уголовном деле, но не является в суд.

Савочкин рассказал, что Батурина в рамках судебного разбирательства с братом в Австрии заявила, что против Манжеева в России возбуждено уголовное дело о получении доступа к ее средствам через подделку документов. Адвокат подчеркнул, что это утверждение не соответствует действительности, в связи с чем Батурину собираются привлечь по делу о клевете.

Савочкин представляет интересы финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Эренцена Манжеева. Первым вице-президентом компании был Виктор Батурин, брат Елены Батуриной.