Криминал 11 ноября 2022, 14:28 Дело по факту смертельного ДТП возбудили в Дмитрове МВД по Дмитрову возбудило дело по факту смертельного ДТП РИА «Новости»

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Следственное управление УМВД России по Дмитровскому городскому округу возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло 11 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи завели уголовное производство по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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Утром 11 ноября на улице Маркова в Дмитрове водитель микроавтобуса Peugeot в состоянии алкогольного опьянения наехал на женщину 1975 года рождения, которая шла по пешеходной зоне.

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От полученных травм пострадавшая скончалась, виновник скрылся с места происшествия. Оперативники установили личность подозреваемого и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался житель Ростовской области 1975 года рождения.

Ранее ДТП произошло в Москве. Автомобиль Porsche Cayenne въехал в стену салона «Порше-центр» на Таганке. Разлива топлива не произошло, в аварии никто не пострадал. Предположительно, женщина за рулем стало плохо.