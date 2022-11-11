11 ноября 2022, 14:28
Дело по факту смертельного ДТП возбудили в Дмитрове
МВД по Дмитрову возбудило дело по факту смертельного ДТП
Следственное управление УМВД России по Дмитровскому городскому округу возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло 11 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи завели уголовное производство по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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Утром 11 ноября на улице Маркова в Дмитрове водитель микроавтобуса Peugeot в состоянии алкогольного опьянения наехал на женщину 1975 года рождения, которая шла по пешеходной зоне.
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От полученных травм пострадавшая скончалась, виновник скрылся с места происшествия. Оперативники установили личность подозреваемого и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался житель Ростовской области 1975 года рождения.
Ранее ДТП произошло в Москве. Автомобиль Porsche Cayenne въехал в стену салона «Порше-центр» на Таганке. Разлива топлива не произошло, в аварии никто не пострадал. Предположительно, женщина за рулем стало плохо.
МВД РФ
Дмитров
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