Дело открыли после травмирования женщины в лифте дома в Красногорске

Следственные органы Подмосковья завели уголовное дело по факту травмирования женщины в лифте в одном из ЖК Красногорска. Открыто дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом говорится на сайте СУ СК РФ по Московской области.

«По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области с участием специалистов Ростехнадзора проведен осмотр места происшествия», — сказано в сообщении.

В начале сентября лифт в ЖК «Арт» в Красногорске неожиданно сорвался вниз, потом резко остановился и быстро поднялся вверх. В кабине находилась 26-летняя Юлия, она получила травмы. Случай активно обсуждался в соцсетях и получил общественный резонанс.

В рамках проверки следователи поговорили с Юлией и другими жильцами дома, у управляющей компании и организации, выполняющей проверку оборудования лифта, забрали необходимую документацию. Также ожидается заключение комиссии Ростехнадзора о причинах неисправности лифта, будут назначены судебно-медицинская, техническая и другие экспертизы.