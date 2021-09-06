Дело открыли после нападения осужденных на сотрудника колонии в Ангарске

Следователи завели уголовное дело по факту нападения осужденных на сотрудника исправительной колонии в Ангарске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

Ведомство заявило, что 3 сентября из ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области напали на младшего инспектора отдела безопасности.

По данному факту следственным отделом по Ангарску регионального СК РФ заведено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности».

Следователи выяснили, что днем 3 сентября сотруднику отдела безопасности поступили данные, что один из осужденных незаконно находится на территории, которая огораживает больницу ИК-2 и жилую зону. Инспектор ФСИН задержал мужчину из-за нарушения правил внутреннего распорядка. Происходящее видели несколько осужденных, они подбежали и напали сотрудника исправительной колонии насилие.

Следователи СК установили круг лиц, причастных к совершению преступления. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Расследование дела продолжается.