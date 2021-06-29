Дело открыли после нападения на съемочную группу ВГТРК

На съемочную группу ВГТРК напали в Москве. По факту случившегося открыто уголовное дело. Об этом сообщили в столичном главке СК РФ.

Следствие выяснило, что мужчина 3 июня в квартире дома на Ломоносовском проспекте применил силу в отношении сотрудников телеканала «Россия 1». Он требовал отказаться их от расследования. Журналисты получили травмы.

На платформе «Смотрим» сообщили, что съемочную группу избили квартирные рейдеры. Журналист Анастасия Полукеева делала сюжет, но главные действующие лица была против, чтобы их показывали по телевидению, и устроили разборки.

СК уточнил, что 41-летнего подозреваемого задержали. В его отношении открыли уголовное дело по статье УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы», — сказано в сообщении ведомства.

Расследование продолжается.