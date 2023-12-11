Криминал 11 декабря 2023, 18:43 Дело осужденного за госизмену ярославца вернули на новое рассмотрение в суд Суд отменил приговор ярославцу, который получил срок за госизмену Pxhere

Читать 360tv в

Первый апелляционный суд вернул на новое рассмотрение уголовное дело в отношение жителя Ярославля, который получил 13 лет колонии по статьям о контрабанде и госизмене. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

В инстанции приняли решение об отмене приговора еще 29 ноября. Дело пересмотрят в том же суде, но в другом составе судей. Уточняется, что материалы имеют гриф «секретно». Обычно дела о государственной измене рассматривают в закрытом порядке.

Реклама

Решение об аресте принял Лефортовский районный суд Москвы. Мосгорсуд весной признал арест ярославца законным.

Ранее уголовное дело о государственной измене возбудили против жителя Амурской области. По версии следствия, он в течение полугода собирал сведения, составлявшие гостайну, и передавал их Китаю. В начале декабря обвиняемого нашли мертвым в камере СИЗО.