Криминал 15 апреля 2023, 11:35 Дело обвиняемого в шпионаже и диверсиях в ДНР украинца передали в суд Гражданина Украины Синченко будут судить за шпионаж, диверсии и покушения в ДНР РИА «Новости»

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В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело, фигурант которого — гражданин Украины, уроженец Донецка Григорий Синченко. Его обвинили в шпионаже, диверсиях и еще более 40 преступлениях на территории Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС.

«Дело Григория Синченко передано судье», — уточнили в судебной инстанции.

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Представитель военного суда обратил внимание, что дату заседания еще не назначили.

По информации МВД ДНР, мужчину первый раз задержали в 2016 году за подрыв торговых киосков и линии электропередачи, а повторно — в 2020 году.

Фигуранта обвиняют в шпионаже, диверсиях, посягательстве на жизнь правоохранителей, вымогательстве, участии в террористических организациях, изготовлении взрывчатки и других преступлениях. Всего за Синченко числятся более 40 эпизодов нарушения закона.

В начале апреля украинцы, задержанные за шпионаж в Херсонской области, признали вину