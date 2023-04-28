Эксклюзив 28 апреля 2023, 16:51 Дело об уклонении от налогов возбудили не только против Елены Блиновской Следователь сообщил, что дело о налогах возбудили против Блиновской и нескольких лиц РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дело об уклонении от уплаты налогов завели не только против блогера Елены Блиновской, но также в отношении неустановленных лиц. Об этом заявил следователь в ходе заседания в Пресненском районном суде Москвы.

По данным следствия, Блиновская и неустановленные лица легализовали денежные средства для придания видимости законности. С этой целью они совершили ряд финансовых операций.

Реклама

Сбор доказательств по делу продолжается. Прокурор попросил суд назначить Блиновской домашний арест, учитывая, что у нее есть дети.

Адвокат блогера в своем выступлении указал, что его подзащитная не совершала преступлений, а ее детям нужна мать. Во время обыска Блиновская добровольно отдала заграничный паспорт, поэтому не сможет скрыться за пределы России, добавил он.

Ранее в СК сообщили, что Блиновская в ходе допроса полностью признала вину и раскаялась.