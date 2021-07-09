Дело об убийстве жительницы Урала завели почти через 30 лет после ее пропажи

В Челябинской области возбудили дело об убийстве пропавшей 26 лет назад женщины. На причастность к совершению преступления проверяют всю семью: об исчезновении родственницы никто не заявлял.

Девушка по имени Лариса ушла из дома в 1995 году и не вернулась, сообщил Lifе. Известно, что она страдала легкой степенью умственной отсталости.

Мать исчезнувшей ни разу не обращалась в полицию. Родных при этом она заверила, что девушку разыскивают. Сейчас 79-летняя женщина заявила, будто бы думала, что дочь обосновалась на новом месте.

Младшая сестра Ларисы обратилась в полицию, чтобы признать родственницу пропавшей без вести и выписать из дома. В документах о приватизации исчезнувшая наследница числилась все эти годы. После визита ее сестры к правоохранителям и всплыла история с исчезновением девушки.

Теперь следователям предстоит выяснить, что произошло 26 лет назад, и кто из близких пропавшей может иметь к этому отношение.