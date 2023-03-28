Криминал 28 марта 2023, 20:33 Дело об убийстве завели в Москве после находки человеческих останков в пакете СК сообщил о возбуждении дела об убийстве после обнаружения части тела в Москве-реке РИА «Новости»

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Найденная в пакете в Москве-реке часть человеческого бедра привела к возбуждению уголовного дела об убийстве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

На место находки прибыли следователи и криминалисты. Они уже назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Органы дознания проводят оперативные мероприятия для поиска возможных свидетелей.

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Пакет с человеческими останками, предположительно женскими, нашли в акватории Москвы-реки в районе Павелецкой набережной.

Источник «360» уточнил, что сверток заметили местные патрули во время осмотра района. Пакет лежал в куче плавающего мусора в районе правого берега.