Дело об убийстве завели после исчезновения 17-летнего племянника эксперта Роскосмоса

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 17-летнего подростка в Подмосковье. Об этом сообщили на сайте ГСУ СК России по региону.

«Принимая во внимание возраст подростка и внезапность его исчезновения, а также с целью проведения комплекса следственных действий и розыскных мероприятий следователем по Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“)», — сказано на сайте ведомства.

Юноша пропал после празднования дня рождения знакомого. По данным следователей, вечером 27 ноября он отправился со знакомыми в Богородский городской округ. Через некоторое время подросток ушел с праздника — с тех пор его местоположение неизвестно.

Последний раз он выходил на связь с другом в ночь на 28 ноября. ТАСС со ссылкой на источник отметил, что юноша рассказал ему, что он замерз и у него рука в крови. С тех пор он не отвечал на звонки и сам не выходил на связь. По данным геолокации, в тот момент он находился на территории СНТ «Электротехник».

По данным РЕН ТВ, пропавший является племянником главного эксперта Роскосмоса.