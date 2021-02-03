Дело об убийстве воспитательницы в Воскресенске передали в суд

Прокуратура передала материалы об убийстве воспитательницы в детском саду в Воскресенске в суд. Мужчина нанес женщине 18 ударов ножом. Обвиняемый находится под стражей до вынесения окончательного решения.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

По версии следствия, днем 31 августа 2020 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в детский сад и нанес свой супруге не менее 18 ударов ножом. Женщина получила ранения в области шеи, груди и верхних конечностей. От полученных повреждений она скончалась на месте.

Уголовное дело было перенаправлено в Воскресенский городской суд для рассмотрения и вынесения решения. В данный момент обвиняемый по делу содержится под стражей.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в учреждении был всего один охранник, а некоторые камеры видеонаблюдения не работали. Ранее следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Халатность».