Дело об убийстве в Ростовской области раскрыли спустя 5 лет

Сотрудники полиции завершили расследование дела об убийстве мужчины, произошедшем пять лет назад в Ростовской области. Против двух подозреваемых собрали достаточное количество доказательств. Все материалы уже передали в Генпрокуратуру.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении Арсена Казиева и Алексея Садохина», — сообщила пресс-служба СК РФ.

Следователи выяснили, что в 2015 году оба мужчины входили в банду, возглавляемую Сергеем Хохлачевым. Группировка действовала на территории Ростовской области и имела огнестрельное оружие. Главарь спланировал нападение на дом одного из своих знакомых.

В ночь на 5 октября 2015 года Хохлачев, Садохин и Казиев с помощью лестницы забрались на участок частного дома в Ростове-на-Дону. Они были вооружены обрезом отечественной винтовки «Мосина», пистолетом «Гранд Пауэр Т12» и холодным оружием. Злоумышленники дождались возвращения членов семьи, которых затем связали и стали угрожать. Во время нападения был убит мужчина, а преступники скрылись, забрав с собой имущество на сумму более 4,6 миллиона рублей.

«Раскрыть преступление удалось в том числе благодаря обнаружению в ходе следствия в удаленном от места преступления регионе похищенного номерного предмета и установления факта его реализации одним из участников банды, а также благодаря проведению генетических экспертиз», — отметили в пресс-службе.

В итоге следователи собрали достаточное количество доказательств и передали дело в Генпрокуратуру. Хохлачев умер в 2017 году, поэтому дело против него закрыли.