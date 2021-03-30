Дело об убийстве сына на глазах у матери возбудили в отношении жителя Екатеринбурга

Уголовное дело об убийстве родного сына на глазах у матери возбудили в отношении жителя Екатеринбурга, написал сайт «Политика сегодня».

По предварительным данным, между ребенком и отцом произошел конфликт. Родитель не одобрял, что его сын занимается гимнастикой. В подъезде 63-летний мужчина ударил парня девять раз кухонным ножом. Мать пострадавшего вызвала скорую помощь. Молодой человек умер до приезда врачей.

Подозреваемый отметил, что его действия были самообороной, и убивать сына он не собирался. Суд арестовал фигуранта до 26 мая. Гражданину грозит до 15 лет тюрьмы.