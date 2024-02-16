Криминал 16 февраля 2024, 16:55 Дело об убийстве собутыльника раскрыли в Москве спустя 21 год СК раскрыл дело об убийстве собутыльника на юго-западе Москвы в 2002 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следователи раскрыли дело об убийстве, совершенном в 2002 году на юго-западе Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Из материалов дела следует, что в ночь с 7 на 8 декабря 2002 года двое мужчин употребляли алкоголь в квартире на Ленинском проспекте. Во время возникшего конфликта один из них нанес собутыльнику многочисленные удары руками и ногами по голове и телу, в результате чего пострадавший скончался в больнице.

Реклама

Когда обстоятельства дела начали выяснять, подозреваемый поддельные документы, подтверждавшие его алиби, что помогало ему избегать наказания на протяжении многих лет.

После возобновления расследования 52-летнего мужчину обвинили в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса России о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Дело направили в суд.

Ранее убийство 15-летней давности раскрыли в Москве. Тогда пьяный злоумышленник задушил шарфом спящего знакомого на территории строящегося отеля.