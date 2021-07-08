Дело об убийстве полицейского на детской площадке в Подмосковье передали в центральный аппарат СК

Председатель СК России Александр Бастрыкин передал дело об убийстве полицейского на детской площадке в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил передать уголовное дело для дальнейшего всестороннего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России», — говорится в сообщении на сайте Следкома.

Накануне два жителя Щелкова убили полицейского за сделанное им замечание — они пили алкоголь на детской площадке. В правоохранительных органах рассказали, что полицейский в тот момент был не на службе. Между мужчинами вспыхнул конфликт, один из-подозреваемых два раза ударил правоохранителя ножом в грудь. Пострадавшего отвезли в больницу, но спасти его не удалось.

По факту убийства завели уголовное дело. СМИ сообщили, что собутыльники начали ругаться между собой. Полицейский вмешался, чтобы их утихомирить. Погибшему было 37 лет. У подозреваемых в преступлении есть судимости.