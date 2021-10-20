Дело об убийстве девушки из Новосибирска передали в суд

17-летнюю жительницу Новосибирска жестоко убили из-за наркотиков. Дело передали в суд. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 7 марта 2021 года в Дзержинском районе. По версии следствия, подозреваемый зарезал свою девушку находят в состоянии наркотического опьянения. После преступления он украл с ее карты три тысячи рублей, забрал технику и сдал ее в ломбард.

Парень направился в Кемерово, однако там его задержали сотрудники полиции. Против него возбудили уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью, сопряженного с разбоем. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.