Дело об убийстве бывшим полицейским из Самары школьницы передано в суд

Расследование об убийстве 15-летней девушки полицейским в Самаре завершено. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, дело передано в суд.

Обвиняемым является бывший замначальника уголовного розыска районного отдела полиции Самары Антон Безчетвертев.

Следствие считает, что Безчетвертев сбил школьницу на автомобиле, а для скрытия факта ДТП зарезал ее. Все произошло 29 июля 2021 года на территории поселка Петра Дубрава. Экс-полицейский нанес девушке пять ударов в шею, от которых она скончалась.

По факту произошедшего было открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии». Из-за большого резонанса расследование дела передали центральному аппарату СК.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что расследование осложнялось заявлениями обвиняемого о его непричастности к преступлению. Все его версии следователи в ходе работы опровергли.