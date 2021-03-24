Дело о жестоком убийстве жителя ЯНАО из-за громкой музыки направили в суд

Уголовное дело о жестоком убийстве 45-летнего жителя Тарко-Сале из-за громкой музыки направили в суд. В совершении преступления обвиняются трое мужчин из соседних регионов, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Отмечается, что в ночь на 28 августа прошлого года граждане отдыхали на съемной квартире. Компания громко включила музыку. Сосед попросил, чтобы молодые люди убавили звук. После этого один из них избил мужчину, в результате чего пострадавший скончался. Тело завернули в ковер и пошли спать.

На следующий день труп соседа расчленили и спрятали в заброшенном доме. Трое друзей признали свою вину в содеянном.