Дело о взятке при строительстве жилья для детей-сирот передали в Иркутский суд

Иркутская прокуратура подтвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей главы Куйтунского городского поселения. Экс-чиновница обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. Ущерб оценивается в шесть миллионов рублей.

Следователи утверждают, что обвиняемая получила от застройщика в качестве взятки квартиру в одном из двух домов, возводимых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Когда строительство закончилось, злоумышленница разрешила ввести в эксплуатацию эти здания в нарушение установленного порядка.

Уголовное дело для рассмотрения по существу получил Свердловский районный суд Иркутска.

«Следователями СК в настоящее время наложен арест на полученную в виде взятки квартиру в доме, предназначенном для детей-сирот», — сообщил Следком Иркутской области.

Источник газеты «Коммерсант» сообщил, что под суд пойдет Альбина Хомич. Она была чемпионкой России, Европы и мира по тяжелой атлетике. Главой Куйтуна она была в 2017–2018 годах.

Подмосковье стало регионом-лидером по устройству сирот в семьи. Уже 97% детей обрели новые семьи. Из более чем 23 тысяч детей-сирот 22,7 тысячи попали в приемные семьи.