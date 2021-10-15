Дело о взятке экс-депутата Заксобрания Петербурга передали в суд

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Как уточнили в пресс-службе ведомства, посредником при передаче денег, выступал помощник народного избранника.

В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам дела предъявили обвинение по статьям «Получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта России, взятки в особо крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

По версии следователей, депутата с июня 2017 по март 2020 года помог в получении субсидий медицинским учреждениям города на покупку оборудования и материалов. При этом государственные контракты по поставкам медоборудования заключались с близкими к народному избраннику предпринимателями. За помощь бизнесмены отдавали депутату 20% от каждой сделки. Всего занимавший пост народного избранника через своего помощника незаконно получил 16,9 миллиона рублей.

Заявление на взяточника написал один из предприниматель, который передавал ему деньги. За это его освободили от уголовной ответственности. Помощник депутата пошел на сделку со следствием и рассказал, что его начальник в апреле 2019 года получил 800 тысяч рублей от фирмы, которая заключила контракт с одной из больниц на замену лифтов. В отношении взяткодателя также завели уголовное дело.

Как уточнила «Фонтанка», речь идет о бывшем депутате Законодательного собрания Санкт-Петербурга Романе Ковале и его помощнике Андрее Гришине.