Дело о вандализме завели в отношении студентов-граффитистов
Уголовное дело о вандализме завели в отношении молодых людей, задержанных в Кировском районе Ленинградской области, пишет ИА Nation News.
По информации следователей, студенты раскрашивали краской вагоны электропоезда пригородного сообщения. Представители правопорядка обнаружили подозреваемых в вандализме в районе на станции Мга.
В настоящий момент ведется проверка. Пока мера пресечения в отношении молодых людей не избрана. Подозреваемым грозит наказание до трех лет лишения свободы.