Дело о вандализме завели в отношении студентов-граффитистов

По информации следователей, студенты раскрашивали краской вагоны электропоезда пригородного сообщения. Представители правопорядка обнаружили подозреваемых в вандализме в районе на станции Мга.

В настоящий момент ведется проверка. Пока мера пресечения в отношении молодых людей не избрана. Подозреваемым грозит наказание до трех лет лишения свободы.