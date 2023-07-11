Криминал 11 июля 2023, 08:10 Дело о стрельбе в военкомате Усть-Илимска передали в суд Прокуратура передала в суд дело о теракте после стрельбы в военкомате Усть-Илимска

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Уголовное дело по факту стрельбы в сентябре 2022 года в военкомате Усть-Илимска передали в суд. Прокуратура Иркутской области обвинила 26-летнего мужчину в терроризме и незаконном изготовлении оружия.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение 26-летнему арестанту по двум нарушениям — по статье 205 Уголовного кодекса Росси «Террористический акт» и статьям 222-223 «Незаконные изготовление и перевозка оружия». Уголовное дело по существу рассмотрит первый окружной военный суд.

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Житель Усть-Илимска 26 сентября 2022 года принес в актовый зал военного комиссариата обрез одноствольного ружья, подошел к военкому и трижды выстрелил. Мужчина получил тяжкий вред здоровью, ущерб учреждения оценили в сумму более миллиона рублей.

Нападавший не ограничился стрельбой. Он разлил по актовому залу горючую жидкость, поджег и попытался сбежать, но помешала Росгвардия.

Пострадал военный комиссар Александр Елисеев. После случившегося ему сделали срочную операцию и поместили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.